Напишіть твір-мініатюру (4-6 речень) на тему «Грайливий вітер», використавши дієслова в переносному значенні.

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Напишіть твір-мініатюру (4-6 речень) на тему «Грайливий вітер», використавши дієслова в переносному значенні.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вітер – мінливий. Буває теплим і холодним, свіжим та порошним. То він сильний і безжальний, то лагідний та добрий. Він все змінює, переносить з місця на місце. Вітер ніколи не зупиняється. Він великий мандрівник. Завжди подорожує далекими далями. Він знає всі дороги,але навіть вони йому не потрібні. Він міг би розкрити всі загадки та секрети, передати найдивніші аромати. Але вітер до нас байдужий, тому назавжди збереже свої таємниці.
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