Напишите 3 сложных предложения со всеми видами связи (подчинительная , сочинитель??ая , бессоюзная) ПЛИЗ помогите, кто неленивый

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Напишите 3 сложных предложения со всеми видами связи (подчинительная , сочинитель??ая , бессоюзная) ПЛИЗ помогите, кто неленивый
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подчин- Когда я пришел со школы,мама была уже дома. Учитель поставил Васе двойку,потому что тот не выучил определения. Я сказал мальчикам,что  их друг заблудился.
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