Напишите два предложения с сочинительной и подчининительной связью одновременно.
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Напишите два предложения с сочинительной и подчининительной связью одновременно.
Ответ(ы):
Гость:
Человек поехал на дачу , чтобы отдохнуть. хоть пете было лень, он всеже пошел в школу. ребята и катались, и бегали, и прыгали. не плохой , а добрый. подчин. сочин.
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