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Помогите сочинять стихи рифмы
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Гость:
Жила была лиса купила два яйца яйцо то не простое яйцо то золотое
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