Доклады о франции для 3 класса

Другие предметы
Доклады о франции для 3 класса
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Франция красивая страна. столица Франции-Париж.Франция самая красивая страна в которой очень много достопримечательностей. как то так (обобщёно)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Стих про Интернет в котором должно быть 2 прилагательных, 3 глагола, и одно сущ. неб??льшое
Ответить
Математика
Коммерческая фирма для формирования подарков сотрудникам приобрела конфеты двух сортов на общую сумму 6570р.Из них 40 кг конфет-по цене 96р. а оста...
Ответить
Русский язык
Помогите подобрать проверочных слова
Ответить
География
На какой высоте начнут образовываться облака при восходящих потоках воздуха , температура которого у поверхности Земли равна 20 ° С , а влажность -...
Ответить
Математика
Определите,является число простым или составным 89,123,279,335,642,601,729,835,1571,2563,7777,442233 П??могите плиз(((
Ответить