Доклады о франции для 3 класса
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Доклады о франции для 3 класса
Ответ(ы):
Гость:
Франция красивая страна. столица Франции-Париж.Франция самая красивая страна в которой очень много достопримечательностей. как то так (обобщёно)
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