Коммерческая фирма для формирования подарков сотрудникам приобрела конфеты двух сортов на общую сумму 6570р.Из них 40 кг конфет-по цене 96р. а остальные конфеты-по цене 78р. Сколько было куплено более дешёвых конфет?
Математика
Коммерческая фирма для формирования подарков сотрудникам приобрела конфеты двух сортов на общую сумму 6570р.Из них 40 кг конфет-по цене 96р. а остальные конфеты-по цене 78р. Сколько было куплено более дешёвых конфет?
Ответ(ы):
Гость:
1) 40•96=3840(руб)заплатили за конфеты по96руб 2)6570-3840=2730(руб) заплатили за более дешевые конфеты 3)2730:78=35(кг) купили более дешёвых конфет НАДЕЮСЬ ПОМОГ :)
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Литература