Коммерческая фирма для формирования подарков сотрудникам приобрела конфеты двух сортов на общую сумму 6570р.Из них 40 кг конфет-по цене 96р. а остальные конфеты-по цене 78р. Сколько было куплено более дешёвых конфет?

Математика

Коммерческая фирма для формирования подарков сотрудникам приобрела конфеты двух сортов на общую сумму 6570р.Из них 40 кг конфет-по цене 96р. а остальные конфеты-по цене 78р. Сколько было куплено более дешёвых конфет?

Автор: Гость