На какой высоте начнут образовываться облака при восходящих потоках воздуха , температура которого у поверхности Земли равна 20 ° С , а влажность - 9 г / м3 ?

География
На какой высоте начнут образовываться облака при восходящих потоках воздуха , температура которого у поверхности Земли равна 20 ° С , а влажность - 9 г / м3 ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
От 2 км и выше ! Да,да...
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