На какой высоте начнут образовываться облака при восходящих потоках воздуха , температура которого у поверхности Земли равна 20 ° С , а влажность - 9 г / м3 ?

География

На какой высоте начнут образовываться облака при восходящих потоках воздуха , температура которого у поверхности Земли равна 20 ° С , а влажность - 9 г / м3 ?

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