На какой высоте начнут образовываться облака при восходящих потоках воздуха , температура которого у поверхности Земли равна 20 ° С , а влажность - 9 г / м3 ?
География
На какой высоте начнут образовываться облака при восходящих потоках воздуха , температура которого у поверхности Земли равна 20 ° С , а влажность - 9 г / м3 ?
Ответ(ы):
Гость:
От 2 км и выше ! Да,да...
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Определите,является число простым или составным 89,123,279,335,642,601,729,835,1571,2563,7777,442233 П??могите плиз(((
Литература
География