Стих про Интернет в котором должно быть 2 прилагательных, 3 глагола, и одно сущ. неб??льшое

Литература
Стих про Интернет в котором должно быть 2 прилагательных, 3 глагола, и одно сущ. неб??льшое
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