Напишите формулы соединений с водородом для следующих элементов а) Лития(Валентность1) Б)Углерод(валентность 4) В)Фосфора(Валентность 3) г)Серы(Валентность 2)

Химия
Напишите формулы соединений с водородом для следующих элементов а) Лития(Валентность1) Б)Углерод(валентность 4) В)Фосфора(Валентность 3) г)Серы(Валентность 2)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
LiH CH4 PH3 H2S.......................
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