Напишите формулы соединений с водородом для следующих элементов а) Лития(Валентность1) Б)Углерод(валентность 4) В)Фосфора(Валентность 3) г)Серы(Валентность 2)
Химия
Напишите формулы соединений с водородом для следующих элементов а) Лития(Валентность1) Б)Углерод(валентность 4) В)Фосфора(Валентность 3) г)Серы(Валентность 2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
LiH CH4 PH3 H2S.......................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Русский язык
Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева.Помню раннее, свежее, тихое утро......
Русский язык
Русский язык