Напишите формулы соединений с водородом для следующих элементов а) Лития(Валентность1) Б)Углерод(валентность 4) В)Фосфора(Валентность 3) г)Серы(Валентность 2)

Химия

Напишите формулы соединений с водородом для следующих элементов а) Лития(Валентность1) Б)Углерод(валентность 4) В)Фосфора(Валентность 3) г)Серы(Валентность 2)

Автор: Гость