Напишите фразеологизмы и объясните что они обозначают. По желанию найдите карти??ки и закрепите (тогда будет "Лучший ответ") Напишите примерно 3-6 (чем больше,тем лучше!) Дам 28 баллов! Заранее спасибо!!!

Гость: Гость:

Вот держи 1- бить баклуши - бездельничать 2- спустя рукава - небрежно (когда-то у богачей одежда была с длинными рукавами и делать что-то было невозможно в такой одежде) - засучив рукава - старательно - грызть гранит науки - упорно учиться, изучать сложные дисциплины - попасться на удочку - быть обманутым - попасть в сети - быть втянутым в аферу, стать жертвой врага - довести (кого-то) до белого каления - вызвать (намеренно) чей-то гнев, раздражение