Из яблок груш и абрикос изготовили сок.груш в три больше чем абрикос и на 500 меньше чем яблок.всего понадобится 2 кг яблок и груш.сколько кг абрикос и яблок надо для сока

Математика

Из яблок груш и абрикос изготовили сок.груш в три больше чем абрикос и на 500 меньше чем яблок.всего понадобится 2 кг яблок и груш.сколько кг абрикос и яблок надо для сока

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