Из яблок груш и абрикос изготовили сок.груш в три больше чем абрикос и на 500 меньше чем яблок.всего понадобится 2 кг яблок и груш.сколько кг абрикос и яблок надо для сока

Математика
Из яблок груш и абрикос изготовили сок.груш в три больше чем абрикос и на 500 меньше чем яблок.всего понадобится 2 кг яблок и груш.сколько кг абрикос и яблок надо для сока
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 000 - 500 = 1 500 г - яблок и груш поровну; 2) 1 500 : 2 = 750 г - груш 3) 750 + 500 = 1 250 г - яблоки 4) 750 : 3 = 250 г - абрикосы Ответ: 1 кг 250 г яблок и 250 г абрикосов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сколько томов в полном собрании Льва Николаевича Толстова
Ответить
Русский язык
Объясните , как вы понимаете смысл фразы текста" Любовь к родине превыше страха см??рти"
Ответить
Алгебра
SOOOOOS!!! Задание выполнить действие: (х+9\х-6):3х^2-18х+27\х^2-36
Ответить
Математика
37+×=70 помогите плиз
Ответить
Русский язык
Пожалуйста помогите нужно написать сочинение на тему: "в эпоху интернета можно об??йтись и без чтения книг"
Ответить