Из яблок груш и абрикос изготовили сок.груш в три больше чем абрикос и на 500 меньше чем яблок.всего понадобится 2 кг яблок и груш.сколько кг абрикос и яблок надо для сока
Математика
Из яблок груш и абрикос изготовили сок.груш в три больше чем абрикос и на 500 меньше чем яблок.всего понадобится 2 кг яблок и груш.сколько кг абрикос и яблок надо для сока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 000 - 500 = 1 500 г - яблок и груш поровну; 2) 1 500 : 2 = 750 г - груш 3) 750 + 500 = 1 250 г - яблоки 4) 750 : 3 = 250 г - абрикосы Ответ: 1 кг 250 г яблок и 250 г абрикосов.
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