Помогите. Вычисли массовую долю выхода алюминия , если на производство одной тон??ы алюминия необходимо две тонны сырья - боксита ( основное вещество Al2O3) по реакции : 2Al2O3 ---gt; 4Al + 3O2

Химия

Помогите. Вычисли массовую долю выхода алюминия , если на производство одной тон??ы алюминия необходимо две тонны сырья - боксита ( основное вещество Al2O3) по реакции : 2Al2O3 ---gt; 4Al + 3O2

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