Помогите. Вычисли массовую долю выхода алюминия , если на производство одной тон??ы алюминия необходимо две тонны сырья - боксита ( основное вещество Al2O3) по реакции : 2Al2O3 ---gt; 4Al + 3O2
Химия
Помогите. Вычисли массовую долю выхода алюминия , если на производство одной тон??ы алюминия необходимо две тонны сырья - боксита ( основное вещество Al2O3) по реакции : 2Al2O3 ---gt; 4Al + 3O2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(AI₂O₃)=2т. m(AI)=1т ---------------------- ω(выхода AI)-? 1. 2AI₂O₃ = 4AI + 3O₂ 2. Определим молярные массы оксида алюминия и алюминия: M(AI₂O₃)=102т./тмоль M(AI)=27т./тмоль 3. Определим количество вещества оксида алюминия в 2т.: n₁(AI₂O₃)=m(AI₂O₃)÷M(AI₂O₃)=2т.÷102т./тмоль=0,0196тмоль 4. Определим количество вещества получившегося алюминия: по уравнению реакции: n(AI₂O₃)=2тмоль n(AI)=4тмоль по условию задачи: n₁(AI)=n₁(AI₂O₃)× n(AI)÷n(AI₂O₃)= =0,0196тмоль ×4тмоль÷2тмоль=0,0392тмоль 5. Определим массу алюминия количеством вещества 0,0392тмоль: m₁(AI)=n₁(AI)xM(AI)=0,0392тмоль х 27т./тмоль=1,0584т. 6. Определим массовую долю выхода алюминия: ω(выходаAI)=m(AI)÷ m₁(AI)=1т.÷1,0584т.=0,9448 ω%(выходаAI)=ω(выходаAI)×100%=0,9448 ×100%=94,48% 7. Ответ: выход алюминия составляет 0,9448 или 94,48%.
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