Сочините пожалуйста басню чтобы мораль этой басни была пословица

Гость: Гость:

Голодная кума-лиса шла в лес. Вдруг увидела она сад с яблоками.Подкралась к саду,а яблоки очень высоко висели. Что она только ни делала что-бы достать яблоки, и пыталась залесть на яблоню,и в дерево камнями кидала-ничего не помагало.Сказала она себе: эти яблоки не зрелые! Мораль:без труда не выловишь рыбку из пруда