Сочините пожалуйста басню чтобы мораль этой басни была пословица
Литература
Сочините пожалуйста басню чтобы мораль этой басни была пословица
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голодная кума-лиса шла в лес. Вдруг увидела она сад с яблоками.Подкралась к саду,а яблоки очень высоко висели. Что она только ни делала что-бы достать яблоки, и пыталась залесть на яблоню,и в дерево камнями кидала-ничего не помагало.Сказала она себе: эти яблоки не зрелые! Мораль:без труда не выловишь рыбку из пруда
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