Туристы плыли по озеру на лодке со скоростью 6 км/ч и были в пути 5 ч. Обратноони воз??ращались на катере, который шёл со скоростью 15 км/ч. Сколько времени туристы затратили на обратный путь?

Математика
Туристы плыли по озеру на лодке со скоростью 6 км/ч и были в пути 5 ч. Обратноони воз??ращались на катере, который шёл со скоростью 15 км/ч. Сколько времени туристы затратили на обратный путь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Узнаём длину пути: S=VT=6*5=30 км 2.Узнаём время, потоаченное на обратный путь: 30 ÷ 15=2 ч Ответ: 2 часа
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