Туристы плыли по озеру на лодке со скоростью 6 км/ч и были в пути 5 ч. Обратноони воз??ращались на катере, который шёл со скоростью 15 км/ч. Сколько времени туристы затратили на обратный путь?

Математика

Туристы плыли по озеру на лодке со скоростью 6 км/ч и были в пути 5 ч. Обратноони воз??ращались на катере, который шёл со скоростью 15 км/ч. Сколько времени туристы затратили на обратный путь?

Автор: Гость