Туристы плыли по озеру на лодке со скоростью 6 км/ч и были в пути 5 ч. Обратноони воз??ращались на катере, который шёл со скоростью 15 км/ч. Сколько времени туристы затратили на обратный путь?
Математика
Туристы плыли по озеру на лодке со скоростью 6 км/ч и были в пути 5 ч. Обратноони воз??ращались на катере, который шёл со скоростью 15 км/ч. Сколько времени туристы затратили на обратный путь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Узнаём длину пути: S=VT=6*5=30 км 2.Узнаём время, потоаченное на обратный путь: 30 ÷ 15=2 ч Ответ: 2 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика