Почему Рылеев решил написать историческое произведение Смерть Ермака

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Дума К. Ф. Рылеева «Смерть Ермака» основана на реальных исторических событиях. Казак Ермак Тимофеевич играл важную роль в присоединении к России Сибири в эпоху Ивана Грозного. Он разбил армию хана Кучума, но сам Кучум бежал в степи. Ночью он неожиданно напал на лагерь Ермака, казаки сражались мужественно, но им пришлось «уступить силе и внезапности удара» . Они вынуждены были бежать, но путь к спасению был один: вплавь через Иртыш. По преданию, была гроза и шторм, и Ермак погиб в волнах бурной реки. К. Ф. Рылеев рисует в своей думе именно такую ситуацию – страшную, бурную ночь. Тема думы К. Ф. Рылеева — историческое событие (начало освоения Сибири) . На материале темы автор ставит вопрос о смысле жизни человека. Главная идея думы: полноценной является только та жизнь, которая посвящена отчизне. Автор стремится передать читателю чувство былинности происходящего. Ермак предстаёт богатырём, сражающимся за русскую землю. Грозные стихии создают впечатление огромного напряжения сит природы и символизируют историческое значение происходящей неукротимой борьбы за Сибирь.