Помогите срочно .составте предложения по признакам 1.(утврдительное,повествовате??ьное,невосклецательное,простое,двухсоставное,распрастроненое ,полное. 2.отрицательное ,побудительное,восклицатльное,простое,односоставное,распра...

Русский язык
Помогите срочно .составте предложения по признакам 1.(утврдительное,повествовате??ьное,невосклецательное,простое,двухсоставное,распрастроненое ,полное. 2.отрицательное ,побудительное,восклицатльное,простое,односоставное,распрастроненое,полное по каждому варианту по 4 предложения
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Гость:
Я вчера помогала маме на кухне. С тобой невозможно ни о чем спорить!

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