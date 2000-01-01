Рабочая тетрадь 1 часть, 4 класс, №47, Моро. В этом номере под цифрой 2 можно такой-же ??ак и под цифрой 1, или нужен другой чертёж, если да то какой?

Математика

Рабочая тетрадь 1 часть, 4 класс, №47, Моро. В этом номере под цифрой 2 можно такой-же ??ак и под цифрой 1, или нужен другой чертёж, если да то какой?

Автор: Гость