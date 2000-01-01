Рабочая тетрадь 1 часть, 4 класс, №47, Моро. В этом номере под цифрой 2 можно такой-же ??ак и под цифрой 1, или нужен другой чертёж, если да то какой?
Математика
Рабочая тетрадь 1 часть, 4 класс, №47, Моро. В этом номере под цифрой 2 можно такой-же ??ак и под цифрой 1, или нужен другой чертёж, если да то какой?
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Гость:
2000+300+400=2700 метров
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