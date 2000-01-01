Рабочая тетрадь 1 часть, 4 класс, №47, Моро. В этом номере под цифрой 2 можно такой-же ??ак и под цифрой 1, или нужен другой чертёж, если да то какой?

Математика
Рабочая тетрадь 1 часть, 4 класс, №47, Моро. В этом номере под цифрой 2 можно такой-же ??ак и под цифрой 1, или нужен другой чертёж, если да то какой?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2000+300+400=2700 метров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочините пожалуйста басню чтобы мораль этой басни была пословица
Ответить
Математика
Туристы плыли по озеру на лодке со скоростью 6 км/ч и были в пути 5 ч. Обратноони воз??ращались на катере, который шёл со скоростью 15 км/ч. Скольк...
Ответить
История
Расшифруйте термин романский стиль
Ответить
Информатика
Найдите x1) 8x битов ровно 32 кбайт 2) 16xбитов ровно 128 кбайт
Ответить
Русский язык
Что выходит в четверти оценки:243434332344434
Ответить