Доклад задали на один лист на тему Здоровое еда
Окружающий мир
Доклад задали на один лист на тему Здоровое еда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еда человеку полезно,потомушто без еды человек не проживёт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите. Вычисли массовую долю выхода алюминия , если на производство одной тон??ы алюминия необходимо две тонны сырья - боксита ( основное веще...
Русский язык
Помогите срочно .составте предложения по признакам 1.(утврдительное,повествовате??ьное,невосклецательное,простое,двухсоставное,распрастроненое ,пол...
Математика
Рабочая тетрадь 1 часть, 4 класс, №47, Моро. В этом номере под цифрой 2 можно такой-же ??ак и под цифрой 1, или нужен другой чертёж, если да то какой?