Напишите где надо слова с не ,и где без не. Ч..рный галч...нок был большим (не)поседой. Его интересовали (не)забота родителей, (не)пища, а окружающий мир. Он любил (не)зависимость и всегда х...тел быть первым. Так галч..нок п...

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Напишите где надо слова с не ,и где без не. Ч..рный галч...нок был большим (не)поседой. Его интересовали (не)забота родителей, (не)пища, а окружающий мир. Он любил (не)зависимость и всегда х...тел быть первым. Так галч..нок первым из брат..ев научился летать, первым увидел собаку. Однажды (не)внимательность и (не)осторожность чуть (не)погубили галч..нка. Вместе с матерью спустился он к руч...ю и с жадност..ю стал набирать в клюв холодную воду. Напился, вскочил на скольский камень, но тут лапки галч...нка раз..ехались, и он свалился в ручей. От беды спасла (не) удача, а мать. Она успеле схватить детёныша клювом за крылышко. После этого (не)доразумения галч..нок долго сидел на пригорке, отходил от случившегося с ним (не)счастья.

Автор: Гость