Напишите глаголы в форме будущего времени соединяю выбираешь с читаешь сажаешь ж??у отдыхает поет объясняете несете платеж по этим примером Расскажите Как образуется будущее сложное время Составьте два три предложения с глагола...

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Напишите глаголы в форме будущего времени соединяю выбираешь с читаешь сажаешь ж??у отдыхает поет объясняете несете платеж по этим примером Расскажите Как образуется будущее сложное время Составьте два три предложения с глаголами в будущем сложном времени
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Гость:
Я буду Выбирать считать сажать ждать отдыхать петь объяснять ит.д.
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