Не переставлять слагаемые Вычислите значение выражения 189 + 11 + 9 способами

Математика
Не переставлять слагаемые Вычислите значение выражения 189 + 11 + 9 способами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(189+11)+9=209 189+(11+9)=209 самые рациональные способы решения
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