Вставьте пропущенные буквы на фото!Срочно заранее спасибо!

Русский язык
Вставьте пропущенные буквы на фото!Срочно заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Превзошел,превозмочь,не прерывать,приобретенные,преследовать,охоте,прихотливый,претворить,присоединиться,примыкающий,прикоснуться к прекрасному,преискусный ,прививка,притерпеться,пренебрегать советом,пристанище,преграждать путь,преодолевать трудности,прелестные цветы,пренеприятная ,неожиданное приключение,пребывать ко времени,пребывать в страхе
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