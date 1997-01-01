Тереза Мей :биография годы правления и тд

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Имя: Тереза Мэй Дата рождения: 1 октября 1956 г. (60 лет) Великобритания Деятельность: политик, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй – известный британский политик. С 2010 по 2012 год она возглавляла министерский портфель по делам женщин (за равноправие) в правительстве Дэвида Кэмерона, впоследствии занимала должность министра внутренних дел (2010-2016). Летом 2016 года возглавила правительство Великобритании, сменив Кэмерона на посту премьер-министра. Череда трагедий закалила характер Терезы, сделав его стойким и волевым. Она привыкла во всем полагаться на себя, руководствоваться здравым смыслом, при этом не нарушая моральные нормы, заложенные ей в строгой патриархальной протестантской семье. С 1984 по 1992 год Мэй была депутатом местных органов управления, затем она баллотировалась в Парламент от округа Норт-Уэст-Дарем, принимала участие в досрочных выборах 1994 года от округа Баркинг. Но – увы – все эти попытки потерпели неудачу. Первый успех в политике Терезу Мэй ждал в 1997 году – она вошла в Палату общин Британии.С 1984 по 1992 год Мэй была депутатом местных органов управления, затем она баллотировалась в Парламент от округа Норт-Уэст-Дарем, принимала участие в досрочных выборах 1994 года от округа Баркинг. Но – увы – все эти попытки потерпели неудачу. Первый успех в политике Терезу Мэй ждал в 1997 году – она вошла в Палату общин Британии.