Помогите-Present simple and Present continuous выражения дайте пж...например:always,every day,often,never,usually,seldom,rarely!!!
Английский язык
Помогите-Present simple and Present continuous выражения дайте пж...например:always,every day,often,never,usually,seldom,rarely!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P. S:I go to school every day I always have breakfast They usually finish work at 5. 00 I never eats meat She sometimes watches tv in the evening
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