По русскому языку 3 класс канакина упр 189

Русский язык
По русскому языку 3 класс канакина упр 189
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чёрный кофе, вкусное какао, сладкое желе, широкое шоссе, интересное кино, ехал в метро, увидел в кино, пришёл в пальто, выехал на шоссе, обедал в кафе, услышал по радио.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Характеристики общественных сфер в англии конца 19 начала 20 века
Ответить
Химия
Помогите !!! Составьте структурную формулу 2,3-диметилбутадиен-1,3,3-метилгексен-1.Напишите молекулярную формулу.Составьте формулы двух изомеров и ...
Ответить
Алгебра
4x^2-20x+21=0 решение Нужно срочно помагите
Ответить
Английский язык
Почему важно знание иностранного языка в наше время не больше 5 предложений
Ответить
Русский язык
Помогите.!! Даю 15 баллов СРОЧНО!!!
Ответить