По русскому языку 3 класс канакина упр 189
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По русскому языку 3 класс канакина упр 189
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чёрный кофе, вкусное какао, сладкое желе, широкое шоссе, интересное кино, ехал в метро, увидел в кино, пришёл в пальто, выехал на шоссе, обедал в кафе, услышал по радио.
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