Почему важно знание иностранного языка в наше время не больше 5 предложений

Английский язык
Почему важно знание иностранного языка в наше время не больше 5 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нам важен иностранный язык. без него мы бы не смогли отдыхать , в иностранных стран. Если быть агентом иностранного футболиста, мы должны общатся на его иностранном языке.
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