1) расскажите о древнейшем периоде в истории индии кратко. 2) как в древней индии об??ясняли возникновение варн. 3) на какие варны делилось индийское общество. 4) каковы особенности природных условий древней индии?сравните их с...

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Ну правильно нет? 1. Индская цивилизация. Древнейшая Индская цивилизация - XXIII-XVIII вв. до н.э. Возникновение первых городов, образование ранних государств. Район реки Инд. Для этой цивилизации было характерно использование бронзы, строительство городов, а также изобретение письменности. В 20-е гг. XX в. открыты городские центры - Мохенджо-Даро и Хараппа. Затем Чанху-Даро, Калибанган, Лотхал Всего известно около 100 поселений Индской цивилизации 2. "Ведийский период". Становление ранних государств в Северной Индии (XIII-VIвв.до н.э.). Начало II тыс.до н.э. - появление индоевропейских племён, т.н. ариев. Расселение арийских племён. Слово Арья - "благородный - было самоназванием господствующих родов в древнеиндийских и древнеиранских племенных союзах. "Период с конца II тыс. до середины I тыс. до н.э. именуется "ведийским" - по созданной в это время священной литературе вед. Веды - сборники гимнов ("Ригведы"), напевов, жертвенных формул и заклинаний, а также обширные сочинения, посвящённые истолкованию священного ритуала. Ранний этап: XIII-IX вв до н.э. - расселение племён ариев в Северной Индии. Поздний этап: VIII - VI вв. - Расселение ариев по всей центральной части Индо-Гангской равнины, социальная и политическая дифференциация, приведшая к образованию первых государств, главным образом в долине Ганга. Стало распространятся земледелие. Плуг с лемехом изготовлялся из дерева, начало появляться железо. Молочная пища составляла основной рацион в этот период. Таким образом, социально-политическое развитие Северной Индии конца II - первой половины I тысячелетия до н.э. привело к образованию четырёх основных слоёв общества: жречество; племенная военная аристократия; полноправный народ - общинники; низшие, неполноправные категории населения, включая рабов. Каждый из этих слоёв превращался в замкнутое сословие - варну. Наследственный статус представителей каждой варны определял их занятия: обязанности жрецов и учителей лежали на варне брахманов, кшатрии должны были воевать и править, вайшьи - трудиться, а шудры - смиренно служить трём высшим варнам. 3. "Буддийский период" - V-III вв. до н.э. Образование общеиндийской державы. Время возникновения и распространения буддийской религии. Распространение сельского хозяйства, культура риса. Появление в сер. I тыс. до н.э. монетной чеканки. Начало урбанизации. V-III в. до н.э. создание общеиндийской державы Маурьев (317-180гг. до н.э.), со столицей в Паталипутре (её описал Мегасфен, прибывший ко двору к Чандрагупте). Борьба за влияние между знатью из государства Магадха - династия Нандов, и Чандрогупты (Сандракотт), который возглавил антимакедонское движение в период завоевательных походов Александра Македонского. Расцвет держава Маурьев достигла в сер. III в. до н.э. при внуке Чандрогупты Ашоке. Ашок объединил многие территории (от Кабула до Декана на Юге /не вошли южные районы Индостана/), от устья Инда до устья Ганга. Завоевание провинцией не уничтожило в них прежних династий. Власть царя была ограничена царским советом, состоящим из родственников царя и представителей наиболее знатных фамилий. Маурии покровительствовали буддизму - нетрадиционной тогда религии. Традиционны были жрецы-брахманы. 4. "Классическая эпоха". II до н.э. - V в н.э. В начале II в. до н.э. последний представитель державы Маурьев был убит собственным военачальником. Начался период распада державы. Вторжение иноземцев: греки-бактрийцы в I в. до н.э., восточно-иранские племена (саки или шаки). Возникновение сатрапий (кшатрапы) - индо-сакские государства, пользующиеся самостоятельностью; в начале новой эры области северно-западной Индии покорились парфянам. Известен индо-парфянский царь из Таксила Гондофар. Легенда повествует о том, что он был обращён в христианство апостолом Фомою Первые века новой эры - преобладание Кушанской державы. Многочисленные находки кушанских монет свидетельствуют о широте экономических связей в Кушанский период.Расцвет Гуптской державы - Чандрогупт II (380-415 гг. н.э.).