Сочинение на тему песня про царя ивана васильевича молодого опричника и удалого купца Калашникова

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Сочинение на тему "Кто в песни является главным героем и почему? " Песня об Иване Васильевиче, молодого опричника и удалого купца Калашникова Поэма Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» описывает историческую эпоху царствования Ивана Грозного. Но настоящим героем поэмы становится не царь Иван Грозный, а молодой купец Калашников. Купец Калашников честен, благороден, смел. Мне кажется, что своих характером и внешним видом он похож на былинных богатырей из русского народного эпоса. В жену молодого купца Степана Калашникова влюбился царский опричник Кирибеевич. Он подстерег Алену Дмитриевну на улице и стал при всем честном народе обнимать и целовать, соблазнять дорогими подарками. Люди смотрели из окон и смеялись. Калашников, узнав про позор жены, решил биться с обидчиком в кулачном бою, чтобы защитить ее честь. На бою присутствовал сам царь Иван Васильевич. Купец славился своей силой и легко победил Кирибеевича ударом в висок. Этот удар оказался смертельным, что сильно разгневало царя. Но когда он спросил Калашникова, за что тот убил его слугу, купец промолчал. Он молчал, чтобы не выдать на позор имя своей жены. И царь приказал его казнить. Купец Калашников благородно защищал честь своей жены. На поле боя он взошел без страха, полный решимости, что гибнет за правое дело. И даже в последние секунды жизни он думал не о себе, а о семье, приказав людям заботиться о своих детях. Люди были восхищены смелостью купца и часто посещали его могилу. «Пройдет старый человек — перекрестится, пройдет молодец — приосанится, пройдет девица — пригорюнится» — этими строчками Лермонтов выразил свое отношение к поступку купца Калашникова. Таким образом, даже приняв смерть, герой поэмы одержал победу над бесчестием, не дав опозорить свою любимую женщину. Это поступок настоящего мужчины. Автор любуется и самим Степаном Парамоновичем, готовым насмерть биться “за святую правду-матушку”, и бесстрашной верностью его братьев: Ты наш старший брат, нам второй отец. Делай сам, как знаешь, как ведаешь, . А уж мы тебя родного не выдадим. Мне эта песня очень понравилось, хоть и закончилась она смертью Калашникова.