Традиции культуры религии искусства науки цивилизация в Междуречье

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Египет – страна, привлекающая туристов не только мягким климатом и доступностью отдыха, но и уникальной древнейшей культурой. Экзотические традиции Древнего Египта, его культура, оживающая в пирамидах и сфинксах, – веская причина для того, чтобы посетить эту страну. Традиции Египта создавались в течение тысячелетий – это культура совершенно иной человеческой цивилизации, жившей на египетской земле, которая добилась успеха во многом благодаря тому, что отлично адаптировалась к условиям речной долины – многие традиции Египта основаны на его географическом положении: разливы Нила, орошение полей, ритуальные купания. Традиции Египта предусматривали и определенные художественные стандарты, которых художники и скульпторы придерживались на протяжении трех с половиной тысяч лет: простые формы и линии, плоская проекция фигур, четко сбалансированная композиция. Архитектура Древнего Египта известна нам по сохранившимся сооружениям: всем известным пирамидам в Гизе, а также храмовым и дворцовым комплексам, таких как Луксорский храм и дворцы Аманы. Планировка многих культовых строений была связана с солнцестоянием и равноденствием. Отдельная тема, с которой переплетаются обычаи Древнего Египта, - это его религия. Одной общей религии не существовало, но было огромное количество культов, посвященных разным божествам. За три тысячи лет религия прошла долгий путь, и именно в Египте впервые была развита концепция единобожия, когда фараон Эхнатон предпринял попытку централизовать все культы вокруг бога солнца. Большинство артефактов древнейшей египетской цивилизации, найденных археологами, связано с погребальным культом. Именно благодаря ним мы можем знать уникальные погребальные традиции Египта. Повседневные традиции Египта пока недостаточно изучены, так как источников найдено слишком мало. Однако уже сейчас можно с уверенностью говорить: древняя египетская цивилизация – уникальная, и никогда на земле не было и не будет ничего подобного. Традиции и обычаи Египта Перед тем, как запланировать поездку в Египет, необходимо ознакомиться с традициями и обычаями этой страны: кухня, характер местных жителей, их культура, быт. Нравы и обычаи Египта во многом обусловлены мусульманской верой, о чем не следует забывать. Основа светского законодательства – шариат (нормы мусульманского права), хотя предпринимаются шаги к сближению шариата и современного законодательства. Пять раз в день египтян созывают на молитву, а в месяц рамадан верующие постятся, и прервать пост можно лишь после захода солнца. В это время практически все учреждения работают с 10 до 14 часов – фактически общественная жизни замирает. Но не смотря на строгие исламские традиции Египта, все же это страна очень приветливо принимает приезжих. Но следует помнить, что оголенные плечи и коротки юбки вряд ли порадуют местное население. Еще мусульмане не пьют алкоголь и не приветствуют фотографирование местных жителей без их разрешения, употребление пищи и курение на улице. Отдельная часть – это семейные традиции Египта. Египтянин может иметь до четырех жен, и ни с одной из них не имеет права развестись, если только жена не изменила или не бесплодна. В случае развода дети до 14 лет живут с матерью, а потом уходят к отцу. Обычаи Египта предусматривают, что если мужчина хочет жениться, то он должен купить квартиру (от $30 тыс.) и сделать невесте подарок в виде ювелирных изделий как минимум на сумму $1500, а еще получить согласие родителей девушки. Свадебные традиции и обычаи Египта кое-где сохранили старинную процедуру – выплату женихом калыма за невесту в виде верблюдов. Традиции Египта богаты и сложны, но вовсе не враждебны к иностранцам. Напротив, возможность изучить традиции Египта – отличный стимул для того, чтобы посетить эту удивительную страну.