Помогите.!! Даю 15 баллов СРОЧНО!!!

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Помогите.!! Даю 15 баллов СРОЧНО!!!
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Через дефис: на юго-востоке области, миллион тонно-километров, циклон с северо-запада все остальные пишутся слитно: увлеченный рыболов, разрушительное землетрясение, белоснежный пароход, жизнерадостная кареглазка, знаменитый баснописец, дружелюбный человек, занимательное краеведение, увлекательное путешествие, глубоководный водолаз, новомодный пылесос, реактивный самолет, африканский носорог, самолюбивый шестиклассник, увлечение хореографией, бесшабашный сорвиголова
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