Помогите !!! Составьте структурную формулу 2,3-диметилбутадиен-1,3,3-метилгексен-1.Напишите молекулярную формулу.Составьте формулы двух изомеров и одного гомолога,дайте им название.
Химия
Помогите !!! Составьте структурную формулу 2,3-диметилбутадиен-1,3,3-метилгексен-1.Напишите молекулярную формулу.Составьте формулы двух изомеров и одного гомолога,дайте им название.
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