Помогите !!! Составьте структурную формулу 2,3-диметилбутадиен-1,3,3-метилгексен-1.Напишите молекулярную формулу.Составьте формулы двух изомеров и одного гомолога,дайте им название.

Химия

Помогите !!! Составьте структурную формулу 2,3-диметилбутадиен-1,3,3-метилгексен-1.Напишите молекулярную формулу.Составьте формулы двух изомеров и одного гомолога,дайте им название.

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