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4x^2-20x+21=0 решение Нужно срочно помагите
Алгебра
4x^2-20x+21=0 решение Нужно срочно помагите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д=400-336= 64 х1;2=20+-4/8= 2 и 3
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