Помогите составить условие задачи:На экскурсию туристы отправились на нескольки?? катерах.Большой катер вмещает 80 пассажиров.Это в 4 раза больше,чем вмещает малый катер.Где может разместиться больше туристов:на большом или на ...
Математика
Помогите составить условие задачи:На экскурсию туристы отправились на нескольки?? катерах.Большой катер вмещает 80 пассажиров.Это в 4 раза больше,чем вмещает малый катер.Где может разместиться больше туристов:на большом или на трёх малых?На сколько больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проста лехко я только могу решения
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