Помогите составить условие задачи:На экскурсию туристы отправились на нескольки?? катерах.Большой катер вмещает 80 пассажиров.Это в 4 раза больше,чем вмещает малый катер.Где может разместиться больше туристов:на большом или на ...

Математика

Помогите составить условие задачи:На экскурсию туристы отправились на нескольки?? катерах.Большой катер вмещает 80 пассажиров.Это в 4 раза больше,чем вмещает малый катер.Где может разместиться больше туристов:на большом или на трёх малых?На сколько больше?

Автор: Гость