Решите уравнения 1)678:x=28(ост 6 ) 2)у:41=23(ост 33 ) 3)1586: а = 105 (ост 11 ) 4)bx64=208(ост8)
Математика
Решите уравнения 1)678:x=28(ост 6 ) 2)у:41=23(ост 33 ) 3)1586: а = 105 (ост 11 ) 4)bx64=208(ост8)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 678:х=28(ост6) 678 - 6=672 672:28=24
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