Помогите выполнить марфологичейский разбор слова по серому небу. помогите срочно

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Помогите выполнить марфологичейский разбор слова по серому небу. помогите срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серому - прил., ср.род.,Д.п.,2скл.,ед. ч. небу - сущ., ср.род, д.п.,ед ч, неодуш., нариц.
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