Помогите выполнить марфологичейский разбор слова по серому небу. помогите срочно
Русский язык
Помогите выполнить марфологичейский разбор слова по серому небу. помогите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серому - прил., ср.род.,Д.п.,2скл.,ед. ч. небу - сущ., ср.род, д.п.,ед ч, неодуш., нариц.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите составить условие задачи:На экскурсию туристы отправились на нескольки?? катерах.Большой катер вмещает 80 пассажиров.Это в 4 раза больше,ч...
Русский язык