Составьте 5 предложений по этой схеме:

Гость: Гость:

1)Мама в магазине купила большие и красивые апельсины. 2)Коля в лесу нашёл маленького и милого ёжика 3)Папа на работе пишет синей и красивой ручкой. 4)Дети в школе изучили интересную и поучительную тему. 5)Маша на улице познакомилась с хорошей и умной девочкой.