Составьте 5 предложений по этой схеме:
Геометрия
Составьте 5 предложений по этой схеме:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Мама в магазине купила большие и красивые апельсины. 2)Коля в лесу нашёл маленького и милого ёжика 3)Папа на работе пишет синей и красивой ручкой. 4)Дети в школе изучили интересную и поучительную тему. 5)Маша на улице познакомилась с хорошей и умной девочкой.
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