Напишите как минимум 20 (15) слов с приставкой ПРИ-, чтобы эти слова были со значением приближения.
Русский язык
Напишите как минимум 20 (15) слов с приставкой ПРИ-, чтобы эти слова были со значением приближения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прийти ,прибежать,приехать,прилететь,приблизиться ,прибыть ,приплыть,прикатить,приползти ,присоединить,пришкольный,привокзальный,пристанционный,приморский,приобрести.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Русский язык
Русский язык
С помощью этимологического словарика установите происхождение слова вежливый . Каково его лексическое значение в русском языке? Подберите синоним...
Математика
Длина прямоугольника равна 8 сантиметров ширина 60 миллиметров Вычисли периметр и площадь этого прямоугольника