Напишите как минимум 20 (15) слов с приставкой ПРИ-, чтобы эти слова были со значением приближения.

Русский язык

Напишите как минимум 20 (15) слов с приставкой ПРИ-, чтобы эти слова были со значением приближения.

Автор: Гость