Напишите как минимум 20 (15) слов с приставкой ПРИ-, чтобы эти слова были со значением приближения.

Русский язык
Напишите как минимум 20 (15) слов с приставкой ПРИ-, чтобы эти слова были со значением приближения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прийти ,прибежать,приехать,прилететь,приблизиться ,прибыть ,приплыть,прикатить,приползти ,присоединить,пришкольный,привокзальный,пристанционный,приморский,приобрести.
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