Напишите, какие черты сближают причастие с прилагательным. (Ответ должен быть пол??ым.)

Гость: Гость:

Причастия и прилагательные отвечают на одинаковые вопросы: какой? какая? какие? какое? чей? В предложении подчёркиваютя как определения. Их сближают одинаковые вопросы причастие подчеркивается как прилагательное . Вот и все