Напишите, какие черты сближают причастие с прилагательным. (Ответ должен быть пол??ым.)
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Напишите, какие черты сближают причастие с прилагательным. (Ответ должен быть пол??ым.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причастия и прилагательные отвечают на одинаковые вопросы: какой? какая? какие? какое? чей? В предложении подчёркиваютя как определения. Их сближают одинаковые вопросы причастие подчеркивается как прилагательное . Вот и все
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