Напишите каким сельскохозяйственным трудом занимаются люди. В горах: На равнинах
Окружающий мир
Напишите каким сельскохозяйственным трудом занимаются люди. В горах: На равнинах
Ответ(ы):
Гость:
Земледелие , скотоводство
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