Напишите кординаты y=8\x
Алгебра
Напишите кординаты y=8\x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=8х. х=-1;у=-8. х=-2;у=-16. х=0;у=0. х=1;у=8. х=2;у=16.
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