2(x-05)+1=9 помогите решить
Математика
2(x-05)+1=9 помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(х-0,5)+1=9 2х-1+1=9 2х-0=9 2х=9+0 2х=9 х=9/2 х=4,5 ............................ 2(4.5-0,5)+1=9 9=9
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