Как искать процент от числа
Математика
Как искать процент от числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - 100% (1); y - искомый процент от числа искомое - x/100 (это будет 1 %) * y
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