Как ты думаешь, почему во все времена дружбе посвящали свои творение мыслители, писатели, поэты? Запиши свои размышления. пожалуста срочно
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Как ты думаешь, почему во все времена дружбе посвящали свои творение мыслители, писатели, поэты? Запиши свои размышления. пожалуста срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю что писатели, поэты посвещали творения дружбе, потому что во все времена была дружба.Даже во время войны люди тоже дружили.Дружба была, есть, и будет.
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