Составить предложения с причастным оборотом со словами: шептать, лаять, терпеть, вертеть.

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Составить предложения с причастным оборотом со словами: шептать, лаять, терпеть, вертеть.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девочка, шепчущая на ухо, была очень недовольна. Лающий на луну волк был великолепен. Терпящий через силу человек может добиться многого в жизни. У девушек, вертящие обруч на талии, обычно очень стройные.) 
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