Русский язык три придложения с причасным оборотом чтобы стояла запятая
Русский язык
Русский язык три придложения с причасным оборотом чтобы стояла запятая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обед , продолжавшийся три часа , закончился солнце , ярко светившее нам прямо в лицо, зашло за тучу мама, расстроинная моим поступком , была весь день не в духе
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