Правильно поставьте буквы "oprctsai" пожалуйста помогите

Английский язык
Правильно поставьте буквы "oprctsai" пожалуйста помогите
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