Спиши, расставив знаки препинания. Жил-был воробей один раз он влетел ко мне в окно и попросил покушать я дал ему пшено он его склевали улетел.
Русский язык
Спиши, расставив знаки препинания. Жил-был воробей один раз он влетел ко мне в окно и попросил покушать я дал ему пшено он его склевали улетел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил был воробей. Один раз он влетел ко мне в окно и попросил покушать. Я дал ему пшено, он его склевал и улетел.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика