Спиши, расставив знаки препинания. Жил-был воробей один раз он влетел ко мне в окно и попросил покушать я дал ему пшено он его склевали улетел.

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Спиши, расставив знаки препинания. Жил-был воробей один раз он влетел ко мне в окно и попросил покушать я дал ему пшено он его склевали улетел.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил был воробей. Один раз он влетел ко мне в окно и попросил покушать. Я дал ему пшено, он его склевал и улетел.
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