Срооочноооо. вектор а образует острый угол с осью ох и коллиниарен вектору в =(2, 3 ,-1) найти вектор а
Математика
Срооочноооо. вектор а образует острый угол с осью ох и коллиниарен вектору в =(2, 3 ,-1) найти вектор а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подойдет любой вектор вида а=(2k, 3k, -k), где k>0 - любое положительное число.
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