Срооочноооо. вектор а образует острый угол с осью ох и коллиниарен вектору в =(2, 3 ,-1) найти вектор а

Математика

Срооочноооо. вектор а образует острый угол с осью ох и коллиниарен вектору в =(2, 3 ,-1) найти вектор а

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