Так ли далеко первобытное общество от современного человека? дать развернутый ответ

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Так ли далеко первобытное общество от современного человека? дать развернутый ответ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первобы́тное о́бщество (также  доисторическое общество,доисторическая эпоха) — период в истории человечества до изобретенияписьменности, после которого появляется возможность  историческихисследований, основанных на изучении письменных источников. Терминдоисторический вошёл в употребление в  XIX веке. В широком смысле слово «доисторический» применимо к любому периоду до изобретения письменности, начиная с момента возникновения  Вселенной (около 14 млрд лет назад), но в узком — только к доисторическому прошлому человека. Обычно в контексте дают указания, какой именно «доисторический» период обсуждается, например, «доисторических обезьян  миоцена» (23—5,5 млн лет назад) или «Homo sapiens среднего палеолита» (300—30 тыс. лет назад). Поскольку, по определению, о данном периоде нет письменных источников, оставленных его современниками, информацию о нём получают, опираясь на данные таких наук, какархеология,  этнология,  палеонтология,  биология,  геология,  антропология,  археоастрономия,  палинология.
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