Так ли далеко первобытное общество от современного человека? дать развернутый ответ

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Первобы́тное о́бщество (также доисторическое общество,доисторическая эпоха) — период в истории человечества до изобретенияписьменности, после которого появляется возможность историческихисследований, основанных на изучении письменных источников. Терминдоисторический вошёл в употребление в XIX веке. В широком смысле слово «доисторический» применимо к любому периоду до изобретения письменности, начиная с момента возникновения Вселенной (около 14 млрд лет назад), но в узком — только к доисторическому прошлому человека. Обычно в контексте дают указания, какой именно «доисторический» период обсуждается, например, «доисторических обезьян миоцена» (23—5,5 млн лет назад) или «Homo sapiens среднего палеолита» (300—30 тыс. лет назад). Поскольку, по определению, о данном периоде нет письменных источников, оставленных его современниками, информацию о нём получают, опираясь на данные таких наук, какархеология, этнология, палеонтология, биология, геология, антропология, археоастрономия, палинология.