Помогите пожалуйста написать программу си++ очень срочно Задана квадратная матрица целых чисел вычислить сумму элементов главной и побочной диагонали
Информатика
Помогите пожалуйста написать программу си++ очень срочно Задана квадратная матрица целых чисел вычислить сумму элементов главной и побочной диагонали
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